Кандидатуру Петрушина на поощрение знаком "За заслуги перед городом Тюменью" рассмотрят на заседании Гордумы

Поощрить Александра Петрушина нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" предложила председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко. 20 сентября на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

Александр Петрушин десять лет возглавляет Общественный совет при УМВД России по Тюменской области. При его участии создана эффективная система общественного контроля за деятельностью структурных подразделений УМВД и его межрайонных отделов. В 2019 году областная полиция заняла пятое место по степени доверия граждан среди 85 регионов, а Общественный совет признан одним из лучших в стране. Также Петрушин является автором книг, сценариев фильмов и более сотни публикаций об истории Тюмени и родного края.

"Петрушин Александр Антонович - профессиональный офицер. Человек, который имеет честь и достоинство. Человек, который способен решить любые вопросы. Служба безопасности неподготовленных не принимает. С огромным удивлением в нашей с ним гражданской жизни узнал, что он еще и историк, исследователь, писатель, что он умеет из архивов достать очень нужные интересные вещи. У него есть несколько книг - естественно, все они у меня на полке, все прочитаны. Мы знакомы очень давно и я рад за Александра Антоновича, не стесняюсь на любой площадке защищать его как человека, который достоин этой награды за заслуги перед городом Тюменью", - поделился мнением с журналистами председатель постоянной комиссии Степан Киричук.

Вопрос о награждении Петрушина депутаты рассмотрят на заседании Тюменской городской думы, которое состоится 23 сентября.