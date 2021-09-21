Библиотеку нового поколения собираются открыть в Тюмени

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Библиотека в микрорайоне Ватутино получит новую жизнь как современный информационный, культурный и коммуникационный центр для горожан всех возрастов, сообщили в администрации города.

Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2022 году в рамках национального проекта "Культура". В список победителей вошел филиал МАУК "ЦГБС" – "Библиотека № 4".

"Библиотечное пространство станет удобным, мобильным и многофункциональным, помещения преобразятся в комфортные функциональные зоны для работы, образования, творчества, общения и, конечно, для чтения. Горожанам будут доступны различные формы интеллектуального досуга в формате "событийной площадки": презентации, онлайн-конференции, тренинги, кинопоказы, детские утренники, фото- и художественные выставки, начнет работу клуб блогеров", - говорится в сообщении.