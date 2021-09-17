Варенье из шишек и конфеты предлагают участникам "Тюменской осени"

16:12 17 сентября 2021
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Конфеты, мед и варенье из сосновых шишек местных производителей смогут попробовать участники фестиваля "Тюменская осень" на улице Северной, 1 в Тюмени 17 сентября.

"У нас варенье пяти видов. Варенье из сосновых шишек удивляет всех гостей праздника. Угощаем иван-чаем. Также у нас есть вафли, клюквенные и шоколадные пряники, зефир, леденцы. Это все от тюменских производителей", — поделился представитель ярмарки Артем Шкедин.

По соседству от стола, где предложена дегустация продукции, можно купить конфеты, варенье и выпечку. Здесь есть конфеты фабрики "Квартет", яйца, карамель от "Ландрин", сосиски Ялуторовского мясокомбината, сообщает ИА "Тюменская линия".

Фестиваль "Тюменская осень" проходит Тюмени, Тюменском районе и Тобольске в течение трех дней. Узнать о площадках и мероприятиях в областной столице можно здесь

Теги: фестиваль , ярмарка
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