В Тобольске выбирают эскиз для большого стрит-арта

18:47 11 сентября 2021
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Фото из группы администрации Тобольска

В Тобольске продолжается голосование за эскиз для оформления фасада дома на улице Розы Люксембург. Принять участие в опросе горожане могут онлайн, в официальной группе городской администрации во "ВКонтакте".

Всего представлено 11 вариантов для стрит-арта. Пять из них посвящены изображению Богоявленской церкви в разных оформлениях. Многие пользователи отметили историческую уместность стрит-арта такой тематики, поясняя, что церковь была расположена буквально в 100 метрах от данного жилого дома и что в ней был крещен сам Дмитрий Менделеев. Богоявленская церковь была построена в 1691 году. В этом году исполнится 330 лет со дня завершения постройки. Само здание, к сожалению, было взорвано до основания в 1949 году.

Есть и другие идеи стрит-артов. К примеру, изображение чудо-юдо рыбы-кита, традиционных сибирских наличников или же имитация фасада дома Корнилова с известными личностями Тобольска. Последний вариант на данный момент лидирует по числу голосов, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: голосование , соцсети , стрит-арт , творчество , Тобольск
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