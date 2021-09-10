Депутаты гордумы хотят вручить Петрушину знак "За заслуги перед городом Тюменью"

Кандидатура Александра Петрушина выдвинута на поощрение знаком "За заслуги перед городом Тюменью" председателем постоянной комиссии по экономическому развитию Тюменской городской думы.

Александр Петрушин десять лет возглавляет Общественный совет при УМВД России по Тюменской области. При его участии создана эффективная система общественного контроля за деятельностью структурных подразделений УМВД и его межрайонных отделов. В 2019 году областная полиция заняла пятое место по степени доверия граждан среди 85 регионов, а Общественный совет признан одним из лучших в стране.

Также Петрушин является автором книг, сценариев фильмов и более сотни публикаций об истории Тюмени и родного края. Он лауреат журналистских и писательских премий "Книга года", "Лучшее краеведческое издание", "Лучшая книга о войне и победе", "Золотое перо", "Публицист года".

"Александр Антонович много лет посвятил служению государству, активно занимается общественной деятельностью. Безусловно, он заслуживает той благодарности, которую мы можем выразить в виде представления к поощрению нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", – отметила председатель постоянной комиссии по экономическому развитию.

"Такие граждане являются примером небезразличного отношения к людям, своему городу, своей стране. Много внимания он уделяет воспитанию молодежи, прививая любовь и уважение к родному городу", – сказала председатель комиссии по поощрениям Надежда Ачкасова.

Члены комиссии по поощрениям поддержали кандидатуру Александра Петрушина единогласно. Вопрос о награждении депутаты рассмотрят на заседании Тюменской городской думы в сентябре.