Документальный фильм о тобольском музее признан лучшим на конкурсе "Диво России"

Фото: кадр видеофильма «Голос истории»

Авторский документальный фильм о 150-тилетней истории Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника "Голос истории" занял 1 место на фестивале-конкурсе туристских видео "Диво России" в номинации "Документальные фильмы о туризме".

Документальная лента, посвящённая Тобольскому музею-заповеднику, оживила историю и наделила музей душой, где режиссерская задумка проводит зрителя по её самым тайным лабиринтам. Такая атмосфера в фильме создана для того, чтобы человек, посмотревший картину, захотел посетить Тобольск и пройти этот туристический путь своими ногами.

В этом любой желающий может убедиться сам, познакомившись с видеофильмом "Голос истории" на YouTube канале Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео "Диво России". Режиссер картины - Анастасия Романова.