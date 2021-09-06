Более 1500 жителей Тюменской области умерли от коронавируса

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 1557 смертей, причиной которых признана новая коронавирусная инфекция. Только за минувшие сутки в регионе подтвердилось 24 таких случая, официальные данные приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявлено 230 случаев коронавируса, из них 34 - среди детей. Выздоровели 163 человека, на ИВЛ находятся 32 пациента. Под наблюдением врачей остаются 60 108 человек, сообщает региональный оперштаб.