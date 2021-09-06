Тюменские дети подарят одиноким пенсионерам сов

В Тюменской области с 1 по 30 сентября в честь Дня пожилых людей проводится очередная акция "Мы вас любим!" В этом году школьникам и всем желающим предлагается в подарок пожилым изготовить ключницы в виде совы.

"Сова служит символом мудрости, духовности и сосредоточенности – главных черт, присущих старшему поколению. Мы предлагаем сделать этот памятный аксессуар в виде ключницы – удобного футляра для хранения и переноски ключей. Для этого потребуется выкройка, необходимые материалы, немного свободного времени и щепотка фантазии", - поясняют организаторы проекта.

1 октября рукотворные сувениры, "вместившие в себя добро, сердечность и участие" дарителей волонтеры раздадут одиноким старикам.

Инструкцию по изготовлению ключницы можно найти на сайте adgir.ru в разделе "Акции и проекты". Поделки ждут с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30 по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 4, тел.: (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью).