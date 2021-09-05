Тюменские врачи используют новое оборудование для стресс-эхокардиографии

Новое оборудование для Стресс-ЭхоКГ появилось в тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Аппарат позволяет диагностировать патологии сердечной деятельности.

На медкомиссии перед трудоустройством у молодого мужчины, не имеющего жалоб на здоровье, по результатам электрокардиографии обнаружились изменения в работе сердца. Была проведена дополнительная диагностика: ЭКГ покоя и с физической нагрузкой, суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, тредмил-теста (ЭКГ на специальной беговой дорожке). Но даже после этого врачи-кардиологи не могли с определенностью сказать, есть ли у пациента проблемы с миокардом. Тогда его направили в МКДЦ, где с помощь нового оборудования для стресс-эхокардиографии специалисты определили: признаков заболевания нет.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, во время проведения ЭхоКГ (УЗИ сердца) пациент получает нагрузки на велотренажёре и врачи могут оценить работу сердца одновременно с помощью методов функциональной и ультразвуковой диагностики, т.е. буквально увидеть на экране, как сокращается сердечная мышца в состоянии покоя и во время выполнения пациентом физической нагрузки. Оборудование не дает рентгенологического облучения, при его применении нет необходимости использования контрастных веществ и госпитализации.

В большинстве случаев это исследование назначается для подтверждения или исключения ишемической болезни сердца. Другие методы исследования, которые основаны лишь на ЭКГ, могут фиксировать не только признаки данного диагноза, но и отклонения, связанные с другими причинами, не всегда требующими лечения (изменение положения сердца в теле, гормональный дисбаланс и т.д.).