Онлайн-марафон диджитал профессий пройдет в Тюмени

Онлайн-марафон диджитал профессий "Медиа стажировка" пройдет в Тюмени с 20 по 29 сентября. Специалисты творческих профессий смогут найти работу в сфере медиа и прокачать свои навыки.

Как сообщили организаторы, лучшие участники получат одно из 19 вакантных мест в 6 организациях Тюмени, связанных с диджитал. Заявку можно подать до 16 сентября по шести направлениям: проектный и медиа менеджмент, SMM и таргетинг, дизайн, интернет-журналистика, PR и контент, медиапланирование и управление проектами. Сразу после регистрации для участников проведут тест на оценку hard и soft-компетенций.

Программа марафона включает три образовательных лекции от экспертов выбранного направления, после каждой выдаются задания — так эксперты оценят навыки будущих соискателей, пишет Moi-portal.ru.

"Преимущество марафона в том, что участнику не нужно нервничать на собеседованиях — фактически резюме посмотрят сразу в нескольких компаниях. Наши соискатели будут слушать лекции, выполнять задания, знакомиться с компаниями на экскурсии, а по итогам лучшие получат возможность пройти стажировку по реальной вакансии", — отметила куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

На закрытии онлайн-марафона, 29 сентября, будут названы имена победителей, которые пройдут стажировку в одной из компаний города и области с 4 по 17 октября.