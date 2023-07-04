В Тюменской области начался отборочный этап всероссийского чемпионата по профмастерству

В Тюменской области 5 июля стартовал отборочный межрегиональный этап Всероссийского чемпионата "Профессионалы", регион — один из 25 субъектов России, где пройдут соревнования.

Тюменская область примет свыше 100 участников из 54 регионов страны по следующим компетенциям: "Администрирование отеля" (студенты и школьники); "Кондитерское дело" (студенты и школьники); "Эксплуатация судов водного транспорта".

Заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер:

Участникам отборочного этапа Чемпионата предстоит очередное серьезное испытание – продемонстрировать свои профессиональные навыки на межрегиональном уровне. Желаю всем удачи и уверенности в собственных силах! Уверен, что пребывание в нашем регионе оставит только приятные впечатления.

Отборочный этап в Тюменской области продлится до 20 июля. Финал Чемпионата пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.