Кем в Тюмени можно поработать на свежем воздухе летом

Вакансии для тех, кто любит работать на свежем воздухе, с приближением лета становится все больше.

- Больше всего сезонных предложений в сельском хозяйстве, индустрии гостеприимства, строительстве, ЖКХ. Они адресованы как соискателям с опытом и специальными навыками, так и тем, кто ищет подработку, в том числе студентам для временной занятости на каникулах, - рассказала региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.

Молодежь охотно принимают в парки развлечений и отдыха на позиции операторов различных аттракционов. Инструктору веревочного парка обещают до 3000 рублей за смену, и он должен работать не реже 3–4 дней в неделю.

Среди вариантов на свежем воздухе можно выбрать стажерские позиции, чтобы освоить новую профессию. В частности, строительная компания возьмет к себе ученика кровельщика на сдельную оплату 170 рублей в час.

Обучение на месте предлагают и спасателю, который будет дежурить по сменному графику на набережной Туры в районе моста Влюбленных.

В числе самых востребованных сотрудников - продавцы, и для них тоже есть сезонные предложения. Это может быть продажа попкорна, мороженого, лимонада, воздушных шаров, сувениров и т.д. сообщила Мегатюмень.