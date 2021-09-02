Тюменский ОМОН отметил 30-летие

В Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию ОМОН областного управления Росгвардии. Сегодня в подразделении служат 29 кавалеров ордена Мужества, более 60 бойцов и офицеров награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством и свыше 180 – медалями "За отвагу" и "За отличие в охране общественного порядка".

В юбилейный день командование и личный состав отряда поздравили руководитель территориального органа полковник полиции Евгений Федоткин, представители региональных органов власти, взаимодействующих структур и ветеранских организаций.

"Вы с честью и достоинством прошли трудный путь становления, реорганизации и профессиональной выучки. Бойцы спецподразделения во все времена проявляют высокий профессионализм, мужество и стойкость, сохраняя верность долгу и присяге. Особые слова благодарности ветеранам, которые 30 лет назад прибыли в Тюмень и на протяжении многих лет боролись с преступностью, как в регионе, так и во времена локальных конфликтов. Желаю вам, молодые бойцы, с честью выполнять свой служебный долг и в любую минуту быть готовыми встать на защиту Родины, равняясь на старших боевых товарищей. Всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе", - отметил полковник полиции Евгений Федоткин, после чего вручил отличившимся бойцам грамоты, благодарности и ценные подарки.

В завершение участники митинга возложили цветы к мемориалу "Бойцам тюменского ОМОН, погибшим при выполнении служебно-боевых задач", почтив память минутой молчания подполковника милиции Юрия Фирсова, сержанта милиции Евгения Степанчука, сержанта милиции Серика Садубова, младшего сержанта Сергея Шестакова.

С начала 2021 года личным составом ОМОН проведено свыше 1200 специальных мероприятий, в ходе которых задержано более 650 подозреваемых в совершении административных правонарушений и преступлений, изъято 95 единиц огнестрельного оружия, более 2360 единиц боеприпасов, около 500 единиц контрафактной продукции. Кроме того, сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН проведено более 720 инженерно-технических обследований по проверке информации о наличии взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.