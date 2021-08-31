Тюменцы могут принять участие в конкурсе "Мой проект — моей стране!"

Общественная Палата РФ приглашает принять участие в конкурсе "Мой проект — моей стране!". Заявки на участие в ежегодном конкурсе будут приниматься до 13 сентября. Участники смогут проявить себя в 13 номинациях, которые затрагивают все значимые сферы жизни.

Традиционно целью конкурса является выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане, социально ответственные компании и публичные активисты, которые уже реализуют социальные проекты или другие инициативы для развития гражданского общества.

Победители конкурса получат диплом лауреата, награждение на итоговом форуме "Сообщество" и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Жюри будут оценивать проекты по нескольким параметрам: актуальность, социальная значимость, инновационность и масштабируемость.

Подробно ознакомиться с положением, условиями проведения и актуальными номинациями, а также подать заявку на участие можно на специальной странице конкурса на официальном сайте Общественной Палаты РФ. По вопросам регистрации можно обратиться по номеру телефона 89854603797 или на горячую линию ОПРФ: 8-800-737-77-66.