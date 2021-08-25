В Тюмени открывается выставка об Андрее Сахарове

Фото предоставлено пресс-службой Конторы пароходства

В мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 3 сентября откроется выставка Евгения Стрелкова "Третья идея". Экспозицию посвятят ученому, лауреату Нобелевской премии мира и одному из создателей первой советской водородной бомбы Андрею Сахарову.

В 2021 — году науки и технологий, исполняется 100 лет со дня рождения Сахарова. Выставка "Третья идея" — совместный проект с филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде. Автор выставки — нижегородский художник, популяризатор истории науки Евгений Стрелков. Герои его работ — натуралисты XVIII и реформаторы XIX века, физики и генетики XX века, в том числе академик Сахаров.

На выставке "Третья идея" представлены работы Стрелкова, связанные с художественной интерпретацией научного поиска, историей советского атомного проекта, а также научной и общественно-политической деятельностью академика Сахарова. Экспозиция состоит из четырех тематических разделов, включающих звуковые инсталляции, интерактивные зоны, авторские фильмы и несколько графических циклов. Впервые выставку "Третья идея" представили в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина весной 2021.

Выставка "Третья идея" продлится в выставочном зале "Конторы пароходства" с 3 сентября по 16 октября. За это время для посетителей пройдут экскурсия от автора экспозиции Евгения Стрелкова, лекция от куратора Германа Преображенского, встреча с молодыми физиками, просмотр фильма "Евгений Стрелков. Квантовые наблюдения", музыкальный перформанс.

Стоимость билета на выставку — 250 рублей на сайте конторапароходства.рф.