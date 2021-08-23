На набережной в Тюмени обустраивают Парк столиц

Около жилого комплекса "Европейский берег" в Тюмени в эом году откроется Парк столиц. Часть парка и бульвар строители обустроили в прошлом году, сейчас работают на подготовке прибрежной территории, набережной, спортивных, медитативных и игровых зон6 сообщили в ажминистрации города.

В парке будут функциональные зоны, или "комнаты", например, для йоги, трассы для скейтбординга, велосипедов, зона садоводства, чиллаут- зоны со смотровыми балконами, где можно отдохнуть и насладиться видами на Туру. Через бульвар и набережную пройдет сеть велодорожек, которая соединит велотрассы заречной и центральной частей города в единый маршрут.

Строительством парка занимается группа компаний "Страна Девелопмент". "Уже проделана большая подготовительная работа: есть системы освещения и водополива, земля подготовлена для работы ландшафтников, установлены основания под снаряды и малые архитектурные формы. В ближайшее время придет оборудование и начнется его установка. К концу года работы в парке завершатся, а в следующем году планируется озеленение", – рассказал исполнительный директор компании Артем Божедомов.



