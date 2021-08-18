Открыта мемориальная доска в честь профессора ТюмГУ Василия Козина

Сегодня, в День географа, на здании Института наук о Земле Тюменского государственного университета по улице Осипенко, 2 открыт мемориальный знак, который увековечил имя Василия Козина.

На церемонии открытия Евгений Голубев, председатель тюменского регионального отделения Русского географического общества, сказал, что таким образом в Тюмени в День географа дали старт проекту РГО "Знаменитые географы". Голубев подчеркнул, что Василий Козин возглавлял исследования от лица РГО в нашем регионе и заложил методические основы ландшафтной экологии всей страны и её нефтедобывающих предприятий.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук отметил: "Василий Васильевич – один из выдающихся географов Тюменского региона и России, уникальный человек и профессионал. Память о нем хранят стены Института наук о Земле Тюменского госуниверситета. Василий Васильевич Козин навсегда останется в памяти потомков почетным профессором Тюменского государственного университета, почетным членом Русского географического общества".

Ильдар Идрисов, завкафедрой картографии и геоинформационных систем ИнЗем, дополнил: "Несмотря на то, что нас сегодня собралось немного – в эту пору географы все в экспедициях, в полях – сегодняшнее событие, действительно, большое. У Василия Васильевича десятки учеников, которые работают в университете, сотни – работающих по специальности, посвятивших жизнь географии, экологии, вопросам охраны природы. И размещение памятной таблички на это здание совершенно закономерно. Потому что Василий Васильевич именно здесь трудился многие годы, с этим институтом связана его научная деятельность".

Директор Института наук о Земле Виталий Хорошавин сообщил, что в университете сегодня работают пять кандидатов наук, защитившихся под руководством Василия Козина, и вскоре в стенах ИнЗем будет открыта именная аудитория нашего выдающегося земляка.

Василий Козин – заслуженный работник высшей школы РФ, почетный профессор Тюменского государственного университета, почетный член Русского географического общества, доктор географических наук, профессор кафедры физической географии Института наук о Земле.

Василий Васильевич – один из выдающихся географов Тюменского региона и России, он основал научную школу ландшафтно-экологического анализа и картографирования, давшую ТюмГУ и региону когорту кандидатов наук – учёных, изыскателей, проектировщиков и преподавателей университетов, поддерживающих традиции тюменской школы ландшафтоведения в России и Европе.

Василий Васильевич, выпускник географического факультета Воронежского университета, приехал в 1970-е годы в Тюмень на заре становления ТюмГУ как университета, в самый разгар развития нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири и развернул эколого-географические, комплексные физико-географические исследования к запросам экономики и охраны природы.

С 1975 г. научные исследования Василия Козина сосредоточены в рамках координационного плана научно-исследовательской работы высших учебных заведений Минвуза СССР, программы АН СССР "Сибирь", Минвуза РСФСР "Нефть и газ Западной Сибири", программ ряда научных и производственных организаций. Они посвящены комплексному научно-информационному обеспечению развития нефтегазопромысловых районов в части изучения антропогенных ландшафтов, их структуры, пространственной изменчивости и функционирования.