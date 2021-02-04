В Кадетском училище выпустили альманах про Дом Обороны

Клуб Русского географического общества Тюменского президентского кадетского училища выпустил очередной альманах "Кадетский азимут", который получил название "Дом Обороны (образ вернакулярного района города Тюмени)".
В издание вошла информация, собранная кадетами во время полевых практик, проведенных на территории района Дома Обороны, в границах которого находятся Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. Значительная часть выпуска "Кадетского азимута" посвящается именно этим учебным заведениям.
Кроме этого, в альманахе кадеты постарались отразить этапы развития данной городской территории, современные "точки роста" микрорайона, проанализировать "деловой портрет" главной транспортной магистрали – улицы Ямской.
Вместе с аналитическими характеристиками отдельных частей "вернакулярного района", альманах включает новости о деятельности представителей клуба РГО, проведенной в первом полугодии текущего учебного года. Издание можно найти в читальном зале библиотеки ТПКУ, сообщают в пресс-службе училища.
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