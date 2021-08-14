Голышмановские онкологи помогают выявить рак на ранней стадии

Около двух тысяч человек обратились в центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Областной больницы №11 в Голышманово за первое полугодие 2021 года. 605 пациентов находились на диспансерном наблюдении, у 46 из них заболевание выявили впервые.

Как сообщили в пресс-службе Областная больница №11, в голышмановском ЦАОП расширились возможности противоопухолевого лечения. В дневном стационаре доступны семь видов противоопухолевой лекарственной терапии как самостоятельной, так и в комбинации с другими методами лечения, используется шесть химиопрепаратов для лечения онкопациентов.

С начала года в дневном стационаре центра провели 80 сеансов химиотерапии для 69 пациентов. 234 человека получили паллиативную помощь. 107 больных с онкологическими заболеваниями обследовали и направили в Областной онкологической диспансер для дальнейшей диагностики и лечения.

"Центр — это решение проблемы раннего выявления онкологических заболеваний, сокращение сроков диагностики и начала специализированного лечения", - отмечает заведующий ЦАОП Алексей Шестаков.

Отметим, Центр амбулаторной онкопомощи был открыт на базе ОБ №11 в рабочем поселке Голышманово в ноябре 2020 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". В его зоне ответственности – 66 тысяч жителей Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов.