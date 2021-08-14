Тюменские строители нейросетей приняли на работу двадцать школьников

ОКАС запустил специальную проектную программу для двадцати школьников 11-16 лет. Суть программы заключается в том, что дети не просто учатся, а работают по реализации проектов ОКАС в качестве стажеров инженеров по данным. Об этом руководитель компании Вадим Филиппов сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Дети старше 14 лет приняты на работу в ОКАС по трудовым договорам на штатные должности, на младших трудовые договоры заключены с их родителями, которые выполняют обязанности методиста сопровождения проектной деятельности своих детей.

На первом этапе ребята создают отдельный диалоговый модуль искусственной когнитивной системы в рамках программы разработки ОКАС. Дети работают двумя командами, каждая создает свой вариант диалоговой системы. Они соревнуются: создаваемые ребятами нейросетевые агенты беседуют друг с другом и отвечают на вопросы ребят из противоположной команды. Выигравшие получают премии.

"Основная цель программы заключается в том, чтобы помочь ребятам к окончанию школы стать компетентными специалистами с реальным стажем работы по востребованным профессиям в сфере искусственного интеллекта - нейроинженер, инженер глубокого обучения, дата-инженер, руководитель проектов, а также сформировать навыки личной эффективности, помочь сделать обоснованный выбор университета для дальнейшего обучения и обеспечить условия для более интересной жизни", - пояснил Вадим Филиппов.

Программа рассчитана на 2021-2025 годы. Образовательный блок программы состоит из пяти направлений: дата-инженерия; основы прикладной математики и программирования для решения задач разработки систем глубокого обучения; биоморфные нейросети и технологии искусственного интеллекта следующего поколения; основы генетики и биоинженерии; планирование жизни, эффективное лидерство и основы предпринимательства в технологической сфере.

В реализации программы ОКАС опирается на свой опыт создания и функционирования Школы юных нейроинженеров, в которой продолжают реализовываться дополнительные образовательные программы для школьников 10-11 классов.

Меньше, чем через два месяца после начала программы ОКАС, команды запустили первые версии своих нейросетевых диалоговых систем. Двигаемся дальше.