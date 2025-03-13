Сбер представил GigaChat 2.0

Весь модельный ряд GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественнее решать текущие задачи и реализовывать масштабные проекты. По утверждению Сбера, это сильнейшая нейросетевая модель на русском языке.

GigaChat 2 MAX стал ещё мощнее и уверенно опережает многие зарубежные аналоги в задачах на русском языке. GigaChat 2 Pro демонстрирует качество на уровне предыдущей версии MAХ и справляется с задачами, в которых важны креатив и точность. При этом сама модель менее требовательна к ресурсам. GigaChat 2 Lite — базовая модель для решения лёгких задач — по качеству теперь сопоставима с предыдущей версией Pro: на ней можно быстрее и выгоднее решать сложные задачи.

Пользователи сохраняют доступ к моделям первого поколения и могут протестировать GigaChat 2.0, прежде чем перейти на новый модельный ряд. Чтобы подобрать оптимальную для своего бизнеса версию GigaChat и промпты для неё, необязательно разбираться в программировании. Вся линейка доступна бизнесу в облаке через API, её также можно развернуть локально в инфраструктуре компании (on-premise).

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

GigaChat 2.0 — не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей (LLM). Мы создали модель на уровне лучших мировых решений, а в задачах на русском языке модель превосходит большинство из них. Сильные отечественные нейросети стратегически важны для любого бизнеса, который ведёт свою деятельность в России. 15 тысяч внешних клиентов уже используют GigaChat, и мощное обновление нашей линейки позволит ещё большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач. Совершенствуя процессы с помощью искусственного интеллекта, компании получат уникальную возможность опередить конкурентов, увеличить прибыль и повысить лояльность потребителей.

На базе GigaChat 2.0 компании смогут создавать более продуктивных автономных помощников (AI-агенты), способных рассуждать и самостоятельно решать сложные многокомпонентные задачи. Модели нового поколения гораздо дольше удерживают контекст беседы, отвечают на сложные длинные вопросы и анализируют больше текста.

По данным независимого бенчмарка MERA для русского языка, GigaChat 2 MAX занимает первое место среди AI-моделей. А по результатам бенчмарков формата MMLU на русском и английском языках, новый модельный ряд не уступает показателям мировых лидеров или даже превосходит их.