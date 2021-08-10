в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен отказ от вакцинации детей

Инфекции, против которых проводится иммунизация детей, действительно опасны. От них нельзя защититься только с помощью витаминов, чеснока и правил здорового образа жизни. В мире ежегодно 1,5 миллиона детей младше пяти лет погибают от инфекций, которые можно было бы предотвратить с помощью прививок, констатируют в Роспотребнадзоре.

Некоторые люди до сих предпочитают верить в мифы и с насторожённостью относятся к медицине, оказываясь от вакцинирования своих детей, считая, что инфекции для детей не опасны, ими можно и нужно болеть и чем раньше - тем лучше, однако даже ветрянка может привести к печальным последствиям.

Родители, которые устраивают так называемые "ветряночные вечеринки", наверняка просто не знают о том, что осложнение ветряной оспы - ветряночный энцефалит может убить ребенка или сделать его умственно отсталым.

Менингококковая инфекция – страшная болезнь, которая в течение нескольких часов может унести жизнь до этого совершенно здорового ребенка или сделать его инвалидом.

Самые распространенные и опасные инфекции можно предотвратить, сделав прививки, а вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из изобретенных человеком.

В нашей стране порядок вакцинации определен специальными документами - национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Они содержат информацию о том, кому, когда и от каких инфекций нужно прививаться.

Национальный календарь профилактических прививок — это график вакцинации против наиболее опасных и заразных инфекций.

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям — это дополнительный график вакцинации, составленный для особых случаев, например, для пребывающих в очаге инфекции людей, или в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

Каждый регион России, на основании национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, формирует свой, региональный календарь профилактических прививок. При этом учитываются особенности инфекционной заболеваемости на конкретной территории.

Прививки, внесенные в этот календарь, делаются бесплатно, в соответствии с программой обязательного медицинского страхования. Вакцинация доступна для всех совершенно бесплатно в поликлиниках по месту жительства.