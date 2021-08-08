Тюменцы стали больше тратить, но не на продукты

Оборот розничной торговли в Тюменской области в мае 2021 года составил более 37 млрд рублей в месяц, с начала года рост составил 3,4 млрд рублей. Всего за пять месяцев – 17 млрд 785 млн рублей.

Если учесть, что в регионе проживает 1 млн 546,5 тыс. человек, то за месяц каждый житель потратил на шопинг почти 23 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

По данным Тюменьстата, оборот в рознице с каждым месяцем возрастал. В январе он составил 33 млрд 779,2 млн рублей, в феврале— 34 млрд 368,7 млн рублей. В марте и апреле превысил 36 млрд рублей. Причем граждане покупают больше непродовольственных товаров. На продукты за пять месяцев ушло более 82,5 млрд рублей. Меньше всего на продукты тратили в январе, а больше всего – в мае.

Отметим, за весь 2020 год на продовольственные товары жители региона потратили 197 млрд 484,4 млн рублей, на непродовольственные — 215 млрд 675,1 млн рублей.