Стало известно, сколько тратят тюменцы в магазинах

По данным Тюменьстата за январь-февраль 2025 года, 106 млрд 167,2 млн рублей потратили тюменцы в магазинах. Регион находится на третьем месте в УрФО по обороту розничной торговли после Свердловской и Челябинской областей.

С учетом численности населения, на каждого жителя пришлось более 32,8 тыс. рублей на покупки. Традиционно основная часть трат приходится на непродовольственные товары. Общий чек составил 54 млрд 780,2 млн рублей. На жителя приходится почти 17 тысяч (16 тыс. 943 руб.). За год зафиксирован небольшой прирост – на 1,1%.

При этом небольшое снижение, на 1,8%, произошло в общей категории – продукты, напитки и табачные изделия. Граждане заплатили за них 51 млрд 387 млн рублей, в среднем по 15 тыс. 893,5 тыс. руб. – каждый, - сообщает Вслух.ру.