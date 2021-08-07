Тюменские эксперты обсудили наставничество и работу с детьми

Эксперт Агентства стратегических инициатив Артем Фомин провел открытую лекцию, посвященную главным правилам наставничества. Встреча проходила на площадке "Точка кипения" в Тюменском технопарке, прямой эфир лекции сохранен на официальном канале образовательного пространства.

Как отметил Артем Фомин, в основном к помощи наставника прибегают в трех случаях: в неполных семьях при отсутствии отцовской поддержки, при сильной загруженности родителей на работе или для решения личных задач ребенка, с которыми родители не помогут справиться в полной мере. Это может быть подготовка к экзаменам, профориентация, улучшение взаимоотношений с родственниками и друзьями.

По словам эксперта, главные качества, которые требуется от наставника – это внутреннее убеждение и желание работать с подростками, а также экспертность. Она включает опыт, который человек может передать другому, и уверенность, что это опыт поможет. Кроме того, привлекаемый наставник должен быть ребенку незнакомым, чтобы избежать предубеждений.

"Сначала нужно установить доверительные отношения с ребенком. Для этого нужно продемонстрировать на личном примере конечный результат работы, указать на его собственные точки роста. Немаловажно также понять круг интересов подростка. Для этой цели стоит изучать музыку, которую он слушает, видеоконтент. Необходимо разузнать об окружении ребенка", - считает наставник.

В ходе лекции участники также коснулись темы армии. Ее плюс в том, что она учит находить точку опоры в самом себе. Прошедший службу сможет найти силы справиться с любой ситуацией, которая бы у него не случилась в жизни.