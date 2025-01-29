В Тюменской области запустили новую модель наставничества

В мультицентре "Контора пароходства" 28 января презентовали региональную модель наставничества Тюменской области для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и официально объявили о ее запуске.

На мероприятие пригласили лучших представителей наставничества региона. Мероприятие прошло с подключением в формате онлайн представителей всех 26 муниципалитетов.

Заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер:

Герои рядом с нами! Это люди, которые не только достойно выполняют свой профессиональный долг или призвание, но и наставляют, ведут за собой молодых граждан нашего региона. В Тюменской области принята уточняющая норма, согласно которой "добровольческий" характер наставнической деятельности теперь становится главным инструментом, в том числе профилактической и воспитательной работы.

Райдер наградил педагогов-наставников сферы дополнительного образования и спорта знаком отличия "Почетный наставник Тюменской области" и поощрил благодарственными письмами. Участники встречи узнали о ближайших планах и перспективах развития системы наставничества.

Модель начала свою работу в рамках федерального проекта "Мы вместе" нового национального проекта "Молодежь и дети".