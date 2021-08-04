В Тобольске проводят конкурс эскизов крышек для канализационных люков

Конкурс эскизов логотипов для оформления крышек канализационных люков и опор фонарных столбов проводят в Тобольске, организаторы считают, что особое оформление позитивно скажется на туристической привлекательности города.

Во многих странах, и особенно в туристических городах, оформлению крышек канализационных люков уделяют особое внимание. Где-то на крышках изображают городской герб, символ или логотип, делают знаковые надписи, как в Риме, где-то просто раскрашивают. Тоболяки воспользовались идеей и предложили местным творцам и жителям других городов в возрасте от 14 лет и старше лично или коллективно предложить на конкурс эскизы крышек, выполненные в любой технике.

Работы принимаются до 20 сентября 2021 года по адресу: 626152, Тюменская область, Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27, каб. 410. Телефон: 8 (3456) 24-69-70, e-mail: admturizm@mail.ru6 сообщили в городском департаменте по культуре и туризму.