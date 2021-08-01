Тюменский проект стал победителем конкурса "Воды России"

Тюменка Юлия Кокшарова вошла в число 12 лучших волонтеров всероссийской акции "Воды России". Она представила масштабную экологическую акцию по уборке берегов озера Круглого от мусора.

Акцию Юлия проводила вместе со своей племянницей и крестницей, ученицей десятого класса Ольгой Глуховой. Девушка также является членом Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.

"Я зарегистрировалась на сайте берегдобрыхдел.рф и увидела информацию о конкурсе. Подошла к тете, предложила ей провести экологическую акцию в Тюмени. В день Ивана Купалы, 7 июля, мы провели очистку берегов озера Круглого. В мероприятии приняли участие более 20 горожан", - рассказала Ольга Глухова.

Организаторы акции "Вода России" обеспечили девушек всем необходимым инвентарем: перчатками, косынками, мешками и жилетами. В процесс уборки вовлекли представителей СМИ. Мероприятие длилось два часа, за это время волонтеры собрали 30 мешков мусора.

Благодаря победе во всероссийском конкурсе у тюменки появилась возможность отправиться на озеро Байкал и принять участие в цикле мероприятий "Чистые берега Байкала", пишет "Тюменская область сегодня".