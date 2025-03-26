Расчистку тюменского озера Алебашево ведут за счет нацпроекта

В Тюмени продолжается расчистка озера Алебашево, в районе которого уже несколько лет ведется активное жилищное строительство. Планы по благоустройству берегов водоема и его использованию в рекреационных целях в городе ведутся давно, но все стопорилось из-за необходимости приведения озера в нормальное состояние, а это прерогатива федерального уровня.

Мероприятия по оздоровлению озера ведутся по национальному проекту "Экологическое благополучие". Работы начаты в прошлом году. На первом этапе рабочие расчистили берега, вырубили кустарники, вывезли мусор. Специалисты выполнили планировку откосов берега. В результате всех действий в 2026 году протяженность расчищенных участков озера должна достичь 2,24 километра. В дальнейшем места у озера благоустроят: и люди смогут отдыхать у воды и приятно проводить время в комфортных условиях.

В департаменте недропользования и экологии Тюменской области отмечают, что по нацпроекту "Экологическое благополучие" в 2026 году начнется реализация еще одного, не менее масштабного и ожидаемого мероприятия – разработка проектно-сметной документации и последующая расчистка реки Ушаковка в Тюменском районе.