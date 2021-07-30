Тюменцам напоминают, как получить информацию о своей недвижимости

Тюменский Росреестр разъясняет, где и как узнать информацию о своей недвижимости. Об этом рассказала начальник отдела ведения ЕГРН Ольга Щетникова.

Вся информация об объекте недвижимости хранится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Данная информация находится в открытом доступе, поэтому получить общедоступные сведения об объекте может любой желающий.

Проверить зарегистрированы ли права на дом (а также иную информацию об объекте недвижимости) в ЕГРН можно посредством:

- электронных сервисов Росреестра на официальном сайте ведомства https://rosreestr.gov.ru/site/ – "Справочная информация в режиме online", "Получение сведений из ЕГРН" или на "Публичной кадастровой карте";

- сервиса Федеральной кадастровой палаты https://spv.kadastr.ru;

- Единого портала государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/283020/11/info.

Проконсультироваться по вопросу получения государственных услуг Росреестра можно по телефону Управления – (3452) 55-58-58 и по телефону для справок филиала Кадастровой палаты – (3452) 25-90-00.