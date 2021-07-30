Ишимские врачи извлекли из бронхов ребенка двухсантиметровый свисток

Фото: Областная больница № 4

Пластиковую свистульку длиной два сантиметра извлекли их бронхов восьмилетнего ребенка. В Областную больницу № 4 Ишима мальчика доставили автомобилем скорой помощи из Казанского района. Мама забила тревогу, когда у сына начался непрекращающийся кашель и слышимый из груди свист.

В больнице помимо врача-эндоскописта и медицинской сестры на помощь пришли врач-анестезиолог, медсестра-анестезист. Бронхоскопию пациенту проводили под интубационным наркозом. Свистульку извлекли. Ребенка перевели в отделение хирургии. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

По словам Александра Гребнева, врача-эндоскописта Областной больницы №4, с начала года в эндоскопическом отделении осмотрено 40 человек с подозрением на инородное тело либо в желудочно-кишечном тракте, либо в дыхательных путях. У 14 инородные тела были обнаружены и извлечены.

"Не всегда к нам поступают дети, половина пациентов — это взрослые. Очень часто у них мы извлекаем рыбные и мясные кости, — рассказывает Александр Владимирович. – Дети же случайно проглатывают монеты, мелкие детали игрушек, а иногда их вдыхают. И то, и другое достаточно опасно, но в случае с вдыханием нужно действовать как можно быстрее, так как возникает риск асфиксии".

Если ребенок вдруг начал сипло кашлять, возможно, с хрипами, у него постепенно ослабевает дыхание, синеет кожа на лице – нужно срочно звонить в скорую и оказать ребенку первую помощь. Если вы не уверены, что точно знаете, как действовать, лучше попросить о помощи диспетчера экстренной службы: вам дадут подробные инструкции о том, как помочь проглоченному предмету выскочить из дыхательных путей или хотя бы сдвинуть так, чтобы ребенок мог дышать.

Если ребенок, вдохнув инородный предмет, сам прокашлялся и чувствует себя хорошо, это не значит, что опасность миновала: инородное тело осталось в дыхательных путях, оно может сдвинуться и перекрыть воздух, поцарапать мягкие ткани, вызвать воспалительный процесс. Поэтому лучшее, что вы можете сделать – либо по скорой, либо самостоятельно приехать в больницу и обратиться за помощью к врачу.