Клещевым энцефалитом и бореллиозом заразились 64 жителя Тюменской области

С начала эпидсезона в регионе звыявлено 44 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 11 детей, и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом, два из них - у детей.

На 26 июля в Тюменской области зарегистрировано 16 094 обращений по поводу присасывания клещей (2 889 - дети от 0 до 14 лет), из них 246, в том числе 42 детских - за прошлую неделю.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в Областной инфекционной клинической больнице по адресу: г.Тюмень, Ленина,69, телефон 46-15-16, при себе иметь паспорт, полис ОМС. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях. Всем пострадавшим (не привитым против клещевого вирусного энцефалита) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.