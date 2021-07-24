Новые аппараты ИВЛ появились в больнице Нижней Тавды

Фото депздрава ТО

Нижнетавдинская больница получила два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь в районном стационаре шесть аппаратов ИВЛ - это количество полностью закрывает необходимую потребность в искусственной вентиляции легких, сообщили в областном депздраве.

Анестезиолог-реаниматолог ОБ №15 Флера Фатыхова считает, что ИВЛ для сельской местности более важно, чем для города, так как профильных специалистов мало. Например, в нижнетавдинской больнице один анестезиолог-реаниматолог, и отправляясь домой после окончания рабочего дня, он остается дежурным и по звонку немедленно возвращается к пациентам.

"Потому так важно иметь необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока я спешу в больницу, медсестры подключают пациента к ИВЛ и он дышит искусственно, если не может сам", – объясняет Фатыхова.

В год реанимационное отделение Нижнетавдинской больницы принимает более 400 пациентов, около 100 из них требуется искусственная вентиляция легких.

Новые аппараты ИВЛ – техника экспертного класса, мобильная, простая в эксплуатации и подходящая для пациентов любого веса и возраста – вплоть до новорожденных младенцев, отмечают в депздраве. в ОБ №15 запущены в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".