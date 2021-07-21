Тюменкам предлагают бесплатно сделать УЗИ молочных желез

Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Обследования в рамках всероссийского проекта "Сохраним жизнь маме" пройдут в Тюмени 24 июля. Профилактический осмотр от специалистов центра "Медицинский город" пройдет уже во второй раз. Особое внимание организаторы акции уделяют маммологическому здоровью женщин.

По сообщению организаторов, тюменки смогут бесплатно пройти осмотр и получить консультацию онколога-маммолога, пройти УЗИ молочных желез, а также проверить уровень артериального давления, холестерина в крови, уровень стресса, проанализировать состав массы тела. Акция состоится в субботу, 24 июля, в ТРЦ "Кристалл" с 10 до 14 часов. Для маленьких посетителей, пришедших с мамами и бабушками, сюрпризом станет бесплатный аквагрим. ⠀

"Как показали итоги аналогичной акции, которая состоялась 10 июля, мероприятия такого рода очень важны. Тогда, у двух участниц были заподозрены злокачественные новообразования, они были направлены на дообследования. Еще у 21 женщины выявлены иные патологии", — сообщил онколог-маммолог "Медицинского города" Юрий Кетцян.

Из-за быстрого темпа жизни женщины приходят на прием уже с серьезными жалобами, когда заболевание прогрессирует. Как правило, такие пациентки признаются, что замечали некоторый дискомфорт, неприятные явления со стороны груди и раньше, но не считали их значимыми, не нашли времени обратиться. О профилактических приемах многие и не задумываются, отмечает доктор. Посетить осмотр в ТРЦ "Кристалл" можно без предварительной записи.