В Тюмени обсудят, как повысить качество жизни людей с нарушениями слуха

На базе Школы перспективных исследований ТюмГУ 21 июля состоится стратегическая сессия по вопросам обеспечения качества жизни людей с нарушениями слуха.

В мероприятии примут участие представители региональных общественных организаций инвалидов, эксперты-практики в области реабилитации и социализации лиц с особенностями здоровья, представители родительских сообществ, а также жители Тюменской области с нарушениями слуха. Запланировано проведение пленарного заседания и работа трех проектных групп — "Детство", "Молодежь", "Взрослые".

Результатом стратегической сессии станет совместная разработка плана мероприятий по улучшению качества жизни людей с нарушением слуха в Тюменской области. Значимые мероприятия плана будут представлены на совет при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.

Организаторы стратегической сессии — департамент социального развития Тюменской области, Областной центр реабилитации инвалидов совместно с Тюменским государственным университетом.