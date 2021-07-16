Тюменцев приглашают на массовый турнир по шахматам

В Тюмени, 20 июля, в честь Международного дня шахмат в сквере Шахматистов состоится турнир по игре в шахматы. Начало мероприятия в 16 часов.

В этот день команда "Молодой Гвардии" проведет мероприятие, на котором жители города поиграют в шахматы с членами шахматного клуба Тюмени. Одновременно на площадке мероприятия будут проходить 4 партии.

После массовой игры все желающие смогут принять участие в командном соревновании "Большие шахматы". Турнир будет проходить на увеличенном шахматном поле, сообщает Тюменское региональное отделение ВОО "Молодая Гвардия".