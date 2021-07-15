На тюменской набережной появился новый пост полиции

Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

На набережной реки Туры в Тюмени установлен новый пункт патрульно-постовой службы полиции. Такое решение для обеспечения общественного порядка было принято на выездном совещании при участии Петра Вагина, заместителя главы города Тюмени, и Вячеслава Волковицкого, заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской области, подполковника.

В комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени отмечают, что для охраны порядка на левом берегу Туры будут также привлекаться инспекторы ГИБДД, народные дружины и казачьи отряды.