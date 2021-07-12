В Тюмени открывается выставка "Александр Невский – взгляд в историю"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Во вторник, 13 июля, в 16:00 в арт-пространстве на Набережной реки Туры (Масловский взвоз) пройдут лекция и мастер-класс "Александр Невский – взгляд в историю" от участника Международного конгресса ЮНЕСКО в Пекине, сопредседателя Центра возрождения народных промыслов, тюменского художника-реставратора Святослава Шитова.

В рамках проекта "Александр Невский в культуре и искусстве", посвященного 800-летию со дня рождения князя, состоится торжественное открытие выставки работ с приглашенными искусствоведами и историками Тюмени.

Все участники мероприятия смогут прикоснуться к историческому наследию: увидеть и почитать книгу "Житие Александра Невского", написанную в XII–XIII вв., а также принять участие в мастер-классе и изготовить из дерева воинов тех времен и побед.