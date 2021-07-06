Тюменцы смогут присоединиться к "Территории смыслов" онлайн

Фото: Территория смыслов

2 июля стартовала регистрация на первую онлайн-смену "Голос поколения" всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов". Возможность присоединиться к серии открытых мероприятий доступна для тюменцев до 15 июля.

Смена "Голос поколения" — новый формат форума. В ней примут участие государственные и муниципальные служащие, которые отвечают за реализацию государственной молодежной политики, и сотрудники вузов, отвечающие за воспитательную работу. Кампании форума нацелены сформировать кадровый резерв государственной молодежной политики.

До 18 июля включительно для зарегистрировавшихся будут доступны трансляции, а эксперты форума оценят компетенции участников. Для этого им необходимо пройти два опросника и два теста, прохождение которых займет не более 1 часа и 40 минут. Оценка личностного потенциала и способностей позволит тюменцам узнать больше о своих компетенциях и проверить собственные силы.

Пройти тест участники могут с 5 по 18 июля, во время проведения основных трансляций форума. По его результатам каждому на почту до 2 августа будут отправлены индивидуальные рекомендации для дальнейшего развития. Посмотреть их можно будет также в личном кабинете платформы "Россия — страна возможностей" через раздел "Тесты". Для того чтобы получить доступ к просмотру трансляций, желающим необходимо зарегистрироваться.