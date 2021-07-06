Тюменцам расскажут, где получить сведения из гофонда данных

В рамках первой в июле телефонной линии тюменского Росреестра жители региона смогут проконсультироваться по вопросам получения сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Телефонная линия состоится 8 июля с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.

На вопросы тюменцев ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой стоимости объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.