Тюменцам расскажут, где получить сведения из гофонда данных

В рамках первой в июле телефонной линии тюменского Росреестра жители региона смогут проконсультироваться по вопросам получения сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Телефонная линия состоится 8 июля с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.
На вопросы тюменцев ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой стоимости объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.
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