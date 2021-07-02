Новым почетным гражданином Тюмени стала врач-токсиколог Ирина Чайковская

Звание Почетного гражданина Тюмени присвоили заведующей токсикологическим отделением ОКБ № 1 Ирине Чайковской. За ее кандидатуру отдали голоса 29 депутатов Тюменской городской думы – все, принимавшие участие в тайном голосовании очно.
Ирина Чайковская - ведущий специалист-токсиколог региона, с 2011 года состоит в Европейской Ассоциации токсикологов. Ее стаж в медицине – 38 лет, 36 из них она посвятила работе в областной клинической больнице № 1. Награждена знаком "Отличник здравоохранения", отмечена многочисленными почетными грамотами.
"Это достойнейшая кандидатура, - отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. - Мы обязательно поздравим Ирину Леонидовну лично с присвоением этого высокого звания, а также вручим ей все полагающиеся знаки отличия".
Напомним, что всего с 1867 года и до наших дней звание Почетного гражданина Тюмени получили 52 человека. Восемь из них – в дореволюционный период. Звание присваивается городской думой за выдающиеся заслуги перед жителями Тюмени. Впервые оно было присвоено Евгению Богдановичу.
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