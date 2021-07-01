Тюменцам расскажут о тайнах музейного комплекса имени Словцова

10:30 01 июля 2021
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Афиша: ТМПО

Интерактивные экскурсии с профессором Вездеходиковым "По музею за 80 минут" состоятся 4 июля в музейном комплексе им. Словцова. Начало в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. 

Во время семейной экскурсии участники узнают, какие бывают музеи и для чего они нужны, как музеи меняются сегодня, и, главное, как лучше всего и эффективнее посещать музеи. Помимо этого, посетителей ждёт знакомство с музейными терминами, историей создания музейного комплекса им. Словцова и его секретами.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия - 150 рублей. Приобрести билет можно со скидкой на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 6+.

Теги: музей , Музейный комплекс имени Словцова , экскурсия
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