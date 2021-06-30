Двух тюменок будут судить за хищение маткапитала

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Тюмени. В зависимости от роли в преступлениях они обвиняются по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой)

По версии следствия, в 2013 году учредитель и директор ООО Риэлторская компания "Альтаир" (г. Курган) создала преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств путем обналичивания средств материнского капитала и руководила им по апрель 2017 года. В состав сообщества в разное время вошли 15 человек.

Участники преступной организации подыскивали на территории Тюменской области матерей, остро нуждавшихся в деньгах и, не раскрывая истинных противоправных намерений, склоняли их к направлению средств материнского капитала для приобретения (строительства) жилья на территории Курганской области с использованием заемных средств.

После этого по доверенностям от имени женщин заключались фиктивные договоры целевых займов на приобретение жилья на сумму, соответствующую остатку средств материнского капитала. Перечисляемые органами Пенсионного фонда средства материнского капитала в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались злоумышленниками.

Две фигурантки уголовного дела при участии сообщников в 2014–2016 годах похитили более 10 млн рублей. Кроме того, одна из них, действуя с другими лицами, неправомерно завладела еще свыше 31 млн рублей.

В 2019 году ООО Риэлторская компания "Альтаир" ликвидирована.

По делу потерпевшими признаны Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области и Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области.

В ходе следствия с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.