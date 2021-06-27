Объем инвестиций на Урале растет

Общий объем инвестиций в регионах УФО по итогам 2020 года превысил три трлн рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

УФО теперь занимает по этому показателю второе место, уступая лишь Центральному федеральному округу. Но в нем проживает 39 млн человек и больше регионов, на Урале шесть субъектов и 12,2 млн жителей. На тысячу проживающих объем инвестиций в Уральском федеральном округе получается выше.

В 2020 году объем инвестиций в УФО составил 84,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ИА "Тюменская линия".

"Год был непростым из-за пандемии. Учитывая сезонность, а капитальные вложения делают, как правило, в третьем-четвертом квартале, надеюсь, что инвестиционная машина раскрутится и мы наверстаем", - прокомментировал Владимир Якушев в интервью РБК.