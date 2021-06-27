Тюменцы могут оценить работу учреждений культуры

Независимая оценка качества работы организаций социальной сферы проводится в России. Высказать свое мнение могут и жители Тюменской области.

Поставить оценку работе учреждений культуры региона можно анонимно по ссылке https://opros-tymen.testograf.ru/. В списке все крупные организации: Тюменское концертно-театральное объединение, Тюменское музейно-просветительское объединение, Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, молодежный театр "Ангажемент" им. В.С.Загоруйко, Центр культуры и творчества "Тюмень", дома культуры, учреждения Ишима, Тобольска, Ялуторовска.

Опрос проводится анонимно: не нужно указывать имя, оставлять какие-либо контактные данные. Анкета состоит из 16 вопросов, ее заполнение не займет много времени. Участникам нужно оценить информационную доступность и открытость, комфортность условий, организацию работы, доброжелательность и вежливость работников, дистанционные формы взаимодействия и т.д. Также будет возможность внести предложения для улучшения качества работы, пишет "Вслух.ру".

При анкетировании нужно выбрать одно объединение или учреждение, оценивая именно его. При желании можно заполнить сразу несколько анкет. Результаты помогут улучшить работу организаций.

