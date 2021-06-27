В поселке Голышманово благоустроят Сквер Пограничников на средства гранта

Фото РДК "Юность", Голышманово

Совместный проект местного Совета ветеранов и Голышмановского отделения региональной общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" будет реализован благодаря получению Президентского гранта на сумму 500 тыс. рублей. На эти средства планируется продолжить обустройство Сквера Пограничников в посёлке Голышманово.

"Мы с волонтёрами создаём памятные места, которые будут рождать высокие гражданские чувства сопричастности к подвигам нашего народа, показывать преемственность поколений. В сквере пограничников установим мемориальную композицию "Хранить Державу - долг и честь!", в которую войдут шесть информационных щитов. Они познакомят с историей пограничной службы, расскажут о роли пограничников в Великой отечественной войне, конфликте на китайской границе в 1969 году, войне в Афганистане, на таджико-афганской границе и на границе с Северным Кавказом", - отметила председатель окружного Совета ветеранов Ирина Грабко

Информационные щиты будут изготовлены с использованием современных технологий фрезерной резки и гравировки по алюмокомпозитной панели. На композиции будет QR-код, по которому каждый посетитель сквера с помощью гаджета может открыть аудиофайл или видеофайл и самостоятельно приобщиться к истории пограничной службы.

Авторы проекта также разработают сценарий экскурсий по объектам Сквера Пограничников, к которым относится пограничный столб на пьедестале, Д-44 85-миллиметровая дивизионная пушка, 152-миллиметровая гаубица и будущая мемориальная композиция. Планируется создание аудиоэкскурсии и видеопрезентации, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

В посёлке Голышманово Сквер Пограничников был открыт в 2014 году, он стал вторым на территории Тюменской области. Он находится под патронатом Голышмановского отделения областной общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", которой руководит Олег Негамедзянов. В ней состоит 120 человек. Задача организации - повышать престиж военной службы, приобщать молодёжь к незыблемым ценностям нашего многонационального народа, его героического прошлого во имя Отечества.