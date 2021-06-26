Музыкантов зовут на "Семейные встречи в Тобольском кремле"

Эксклюзивная акция "Семейные встречи в Тобольском кремле" будет проходить в Тобольском музее-заповеднике. Жителей города приглашают стать не только слушателями, но и участниками.
Губернский музей, Дворец Наместника и Губернаторский дом приглашают музыкантов духовной столицы Сибири поучаствовать в акции. Если кто-то из тоболяков умеет играть на фортепиано и хочет поделиться своим талантом с друзьями и близкими, то достаточно пригласить их на свой концерт в Тобольский музей-заповедник.
Концерт будет незабываемым благодаря музейному пространству, классическому интерьеру, игре на старинном музыкальном инструменте конца XIX начала XX веков, пишет "Тюменская область сегодня".
Заявки на участие в акции "Семейные встречи в Тобольском кремле" принимают по телефону: 8 (3456) 22-37-13. Для посещения также необходима предварительная запись. Возрастное ограничение 0+.
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