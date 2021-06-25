Тюменцам расскажут, как создавать современные медиапроекты

В воскресенье, 27 июня, в Тюмени пройдет лекция скульптора и бутафора-декоратора Павла Фролова из Санкт-Петербурга "Знакомство с organic инсталляциями, перформансами и объектами". Начало мероприятия в 19 часов.

Ранее художник работал на федеральных проектах: готовил костюмы для Голландского фестиваля московского "Электротеатра" и восстанавливал экспозиции в "Царском селе" Пушкина. На мероприятии спикер познакомит слушателей с разными художниками-перформерами и перформативным искусством в целом.

"В материале можно увидеть не только инсталляции, но и перформативное искусство. Как минимум для слушателей это расширение кругозора, а инсталляции, которые я покажу, и художники, о которых пойдет речь, на сегодняшний день являются интересными и перспективными авторами. Они не только экспериментируют с формой, визуально воздействуя на зрителя, но и раскрывают интересные явления в природе и экологические проблемы", — поделился художник Павел Фролов.

От лектора гости смогут получить подборку видео и фото работ авторов со всего мира, а также Павел расскажет, как им удалось создать удачный проект в духе современного искусства. Мероприятие будет интересно художникам и людям, которые стремятся узнать больше о современном искусстве. Для посещения обязательна предварительная регистрация по ссылке.