Тюменцы узнают о роли старинных некрополей

28 октября, в 14:00 о роли старинных некрополей в изучении истории города расскажут участники проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова.

Речь пойдет об истории и современном состоянии Текутьевского кладбища.

Некрополь был открыт на окраине Тюмени в 1885 году, захоронения на нем осуществлялись до 1962 года. Сейчас это выявленный объект культурного наследия. Здесь покоятся известные тюменцы: купцы, военные, культурные и общественные деятели.

На лекции речь пойдет не только о знаменитых горожанах. Через биографии обычных людей тоже можно многое узнать о нашей общей истории, считают создатели проекта "Мы жили".

На встрече они расскажут о своей работе, представят путеводитель по Текутьевскому кладбищу, а также поделятся подробностями истории с памятниками, обнаруженными при сносе коррекционной школы № 2 на ул. Красных Зорь, сообщает Тюменская линия.