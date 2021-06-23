Культурная афиша на июль: фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" и репертуарные спектакли

Афиша: ТКТО

Июль порадует тюменцев обширной культурной программой: масштабный музыкальный фестиваль, постановки в ТБДТ и Театре кукол. Подробнее – в Топе самых интересных мероприятий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

Главным культурным событием июля станет Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле". В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой концерты были перенесены в Тюменскую филармонию и Дворец культуры "Нефтяник".

Открытие состоится 1 июля, далее последуют концерты 2 и 3 июля, в последний день пройдет гала-концерт. В нем примут участие звезды оперной сцены: Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, а также лучшие участники образовательной программы четвертого фестиваля Ильдара Абдразакова: Ирина Котова, Ульяна Бирюкова и Рауф Тимергазин.

Театр кукол 3 июля вновь представит юным зрителям постановку "Мойдодыр". Спектакль поставлен по знаменитой сказке Корнея Чуковского, которую знают и любят все взрослые и дети.

В Тюменском драмтеатре 4 июля гости смогут увидеть спектакль "Ветер в тополях", в котором на сцену в последний раз выйдет ведущий артист театра Сергей Скобелев.

Лирическую комедию "Там же, тогда же" покажут на сцене Тюменской филармонии 14 июля. В главных ролях – Заслуженный артист России Максим Аверин и Заслуженная артистка России Анна Якунина.

Завершится культурный месяц концертом выпускницы Тюменского государственного института культуры Татьяны Гуляевой. В программе "Моё сердце – Тюмень" прозвучат русские романсы, народные песни, арии из оперетт, произведения нашего знаменитого земляка, народного артиста СССР Юрия Гуляева.